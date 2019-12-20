少年手術後截肢提告過失　台醫生經歷三審終判無罪

台大醫院外科部主診醫生黃慧夫2008年任職亞東醫院時，為一名遇車禍的少年進行右腿筋膜切開手術，手術後少年自行轉院，右腿卻因缺血性壞死被迫截肢保命。事後黃男被控業務過失致重傷罪，一審獲判無罪，二審卻改判有罪。黃男不服聲請再審獲准，案經一年多審理，台灣高等法院周四（19日）終判黃男無罪確定。

親自到庭聽取判決的黃慧夫，得悉無罪裁決後眼眶通紅。他又表示，非常感謝法官願意聽他答辯，為他伸冤。他指自己看病非常謹慎，但因司法不公平審理，讓他知道不是謹慎就得以解決，還要擔心司法對他的傷害。所以他強調要有防禦性醫療，因為醫生除了自我保護外，「這個社會、司法制度都不會保護我」。

該案於新北地院一審時，黃慧夫獲判無罪。其後案件上訴，高等法院認為黃男只有在手術當天和翌日到病房觀察，其後未再到病房了解少年手術後情況，於是認定黃男疏於注意少年末梢血液循環，沒發現其右膝脫骹造成血管阻塞，且傷口滲出啡黃色液體，並帶惡臭，組織已有壞死，改判黃男4月徒刑。當時因受限於刑事訴訟法規定，案件不得上訴而確定。

黃男去年向高院聲請再審，並提交台大醫院整形外科主任專業意見書，指少年在亞東醫院住院期間沒有膝關節脫骹、組織壞死等症狀，另高院委請另外兩家醫院鑑定，結果亦一如台大醫院所指，故認為二審確定判決與事實不符，批准再審。

八仙塵爆時曾替20名傷者做手術的黃男，去年在民間司法改革基金會影片中提到，因為本案有罪判決毀了他的前途，並指「在台灣當醫生豬狗不如」、「在台灣千萬不要當醫生」。