孟加拉海軍官員赴華　接收2艘解放軍退役護衞艦

孟加拉海軍高級官員周三（18日）赴上海江南造船廠，接收一年前向中國購買的053H3型護衞艦嘉興和連雲港艦，兩艘艦將於近期返回孟加拉。隨着近年大量054A型和056型護衞艦服役，海軍因人手不足，將大量053系列護衞艦退役。

當日出席交接儀式的孟加拉代表，包括該國海軍總參謀長喬杜里（Aurangzeb Chowdhury），主管人事的海軍參謀長助理、海軍少將沙欣·伊克巴爾（Md Shaheen Iqbal），以及多名海軍官兵。中方則由東部戰區海軍副司令員海軍副司令員柏耀平出席儀式。

此次中方出售給孟加拉海軍的嘉興和連雲港艦，分別於1998和1999年服役，並於2019年退役。孟方去年6月簽訂進口協議，當2艦今年退役後便被送到江南造船廠進行改造，以便孟加拉海軍接收。孟方接收嘉興和連雲港艦後，將分別將艦改名為奧馬爾·法魯克艦和阿布·烏拜達艦。

053H3型護衞艦是解放軍海軍第二代配備防空導彈的護衞艦，總共建造了10艘，最後一艘綿陽艦2005年4月服役。目前，解放軍仍有8艘該型護衞艦服役。2012年，孟家拉海軍也曾購買中國兩艘退役053H2型護衞艦黃石和蕪湖艦。