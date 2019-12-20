太原成功發射一箭9星　含中國巴西合作項目

山西太原衞星發射中心周五（20日）上午11時22分，利用長征四號乙運載火箭，成功將包括中巴地球資源衞星04A星在內的9顆衞星順利送入預定軌道。此次任務同時搭載了中國贈埃塞俄比亞的微小衞星，以助該國應對氣候變化研究。

中巴地球資源衞星04A星，是中國和巴西兩國合作研製的第6顆衞星，將接替中巴地球資源衞星04星，獲取全球高、中、低分辨率光學遙感數據，滿足兩國在國土資源勘查、土地分類、環保監測、氣候變化研究、防災減災、農作物分類等領域對遙感數據的需求，並可為亞洲、非洲和拉丁美州國家提供服務。

1988年，中巴兩國啟動地球資源衞星合作項目，開創了發展中國家航天領域合作成功的先例。30多年來，雙方聯合研製了6顆中巴地球資源衞星，衞星數據廣泛應用於兩國農業、林業、水利、國土資源、環保和防災減災等行業，為中國國土資源應用工程、巴西政府亞馬遜熱帶雨林監測和全國環境變化等國家工程提供支援。

至於中方贈埃塞俄比亞微小衞星，則是埃塞俄比亞首顆人造地球衞星，質量約65公斤，設計壽命2年，主要裝載多光譜寬幅相機，能夠獲取農林水利、防災減災等領域多光譜遙感數據。此次任務搭載的其餘7顆衞星還包括：天琴一號技術試驗衞星、玉衡號衞星、順天號衞星、天雁01衞星、天雁02衞星、未來號-1R衞星、巴西1U小衞星。