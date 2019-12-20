侵害未成年人案持續上升　隔空猥褻成犯罪新形態

內地近年侵害未成年人犯罪案件持續上升，當中又以性侵犯罪佔較大比例。在周五（20日）由最高人民檢察院與公安部聯合召開的新聞發布會上，公安部刑事偵查局副局長龔志勇表示，部分不法分子近年打着交友和招募童星等幌子，誘騙、脅迫未成年人進行裸聊、發送裸照或影片，進行「隔空」猥褻的違法犯罪行為，已成為性侵未成年人犯罪的新形態。

龔志勇指出，有別於傳統的身體接觸方式，「隔空」猥褻具有隱蔽性更強、危害更廣的特點。未成年人體力智力發育未成熟，認知、辨別和反抗能力也較弱，家長應加強對未成年的監護和關愛，教會未成年人學習掌握應對突發情況，在危險環境下自救和求救。他又提醒，未成年人應避免前往酒吧、歌舞廳等環境複雜的場所，如外遊或夜間出門亦應盡量由成年人陪同，不要讓犯罪分子有機可乘。

最高檢第九檢察廳廳長史衛忠在發布會上表示 ，自去年1月至今年10月，全國檢察機關共批捕侵害未成年人案件逾8萬人，逾10萬人被起訴，當中因性侵害未成年人被起訴的人數為3.25萬。而在今年頭10個月，侵害未成年人案件的批捕、起訴人數同比分別上升22.95%和28.63%。

會上又發布了多宗檢察機關懲治侵害未成年人的案例，其中一個由朱某某等人組成的跨省組織，於2016至2017年間，安排包括6名未年人在內的10多名女性在酒店賣淫。福建省武平縣人民檢察院除與公安機關合作追捕多人並對各人提出起訴，又針對案中可能存在為賣淫團伙通風報信、提供幕後幫助的保護傘行為，將線索移交監察委員會，挖出相關主管部門人員陳某某。最終朱某某等6人分別被判處13個月至12年不等有期徒刑，陳某某也因涉嫌徇私枉法、受賄罪，目前被提起公訴。