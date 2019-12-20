網盤用戶上傳分享熱播劇　百度侵權判破紀錄賠償

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷，旗下的百度網盤陷入侵權糾紛，更涉及紅遍中港台的電視劇《三生三世十里桃花》（下稱作品）。內地傳媒周五（20日）報道，擁有作品網上傳播專有使用權的優酷網絡技術（北京）有限公司，早前以百度網盤讓用戶分享該劇的影片檔鏈接為由，將北京百度網訊科技有限公司告上法院。北京海淀法院近日一審裁定百度侵權，須賠償經濟損失連同合理開支共103萬元（人民幣，下同，約117萬港元）。

原告指出，公司經授權享有作品訊息網絡傳播的專有使用權。但自作品首輪開播後，雖發送預警函及78封權利通知郵件，仍取證到1.1萬多條百度網盤用戶利用網盤服務，侵權分享作品影片檔的鏈接。

優酷認為百度未及時斷開侵權鏈接並刪除影片、未對反覆侵權用戶及時採取封禁等措施，亦未採取技術手段屏蔽用戶上傳、存儲、分享作品影片檔，故向法院要求百度停止侵權，並賠償經濟損失2900萬元（約3300萬港元）和合理開支3萬元（約3.4萬港元）。

百度辯稱，百度網盤的分享功能是向用戶提供的一種私密分享，而將分享鏈接發布微博等平台上是用戶的行為，與百度網盤的分享功能無關，且案件審理過程中，百度已斷開了全部涉案鏈接。百度認為，優酷主張的經濟損失和開支過高。

法院審理後認為，優酷經合法授權取得作品訊息網絡傳播權的專有使用權，用戶利用百度網盤服務將影片檔上傳或分享傳播，使公眾可以在選定的時間和地點獲得作品，已構成直接侵害作品訊息網絡傳播權的行為。百度在收到通知後未及時斷開全部涉案鏈接，亦未及時對重複實施侵權行為的用戶採取封禁等限制措施，存在一定主觀過錯，應當承擔連帶責任，故法院作出上述判決。宣判後，雙方目前均已上訴。

海淀法院表示，本案是全國首宗判令網盤服務供應商，因怠於制止用戶侵權分享熱播電視劇而承擔賠償責任的案例，同時也創下全國同類案件判決賠償額的最高紀錄。