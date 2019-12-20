挺韓罷韓遊行明日舉行　警方嚴守車站禁航拍機

台灣2020總統大選將至，高雄市周六（21日）有2個團體舉辦遊行，分別支持及反對國民黨總統參選人韓國瑜。該市警方將派出將3200名警力維持治安，並將重兵駐守高鐵、火車站及捷運等各車站，並禁止民眾使用航拍機以維護治安。

警方指出，因2項遊行均估計將有逾10萬人參與，預計高鐵左營站、高雄火車站及捷運美麗島站將會出現雙方勢力；為避免衝突，高雄市警方派駐2000名警力，加強捷運沿線站體及車廂維安計劃，針對遊行空域及平面道路，部署近200組道路閉路電視設備及2000多組搜證器材。同時為防止惡意挑釁、衝突及暴力行為，另調度1200名警力支援。

另為確保活動安全，除主辦單位外，禁止民眾在活動時使用航拍機拍照、錄影。警方亦因韓國瑜是總統候選人，當局依特勤勤務條例規定，禁止民眾航拍以維護韓的安全，所以確定這2場遊行無法使用航拍機。違者將依警員職權行使法勸導、取締；警方已準備反航拍機干擾器來反制。

據指，罷韓由Wecare高雄等團體規劃在南高雄舉辦罷免市長韓國瑜的「1221wecare台灣大遊行」活動，申請參加人數約10萬人；另被視為挺韓的「南方崛起、高雄光榮周年慶大遊行」剛在北高雄舉辦，申請參加人數約1萬人。