習近平向澳門行政立法司法機構提5希望　包括強化清廉作風

國家主席習近平今午(20日)會見澳門特區新任的行政、立法、司法機構主要負責人。官媒報道，習近平指出，當前澳門發展處於承前啟後、繼往開來的關鍵時期，新一屆特區政府管治團隊要牢記誓言、擔起重任，並提出5點希望。

習近平向新任澳門特區的行政、立法、司法機構提出強化國家意識，始終從國家發展和安全大局觀察、思考問題，自覺維護國家主權、安全、發展利益；強化為民情懷，以為人民服務為宗旨，做好民生實事；強化責任擔當，拿出迎難而上的精神，敢想敢試，着力破解澳門經濟社會發展的深層次矛盾和問題；強化能力本領，對照澳門發展的新要求和澳門居民的新期待，不斷提高駕馭複雜局勢和防範風險的能力；強化清廉作風，做到慎獨慎初慎微。

習近平在新任澳門行政長官賀一誠陪同下，逐一和主要官員握手，分別是行政法務司司長張永春、經濟財政司司長李偉農、保安司司長黃少澤、社會文化司司長歐陽瑜、運輸工務司司長羅立文、廉政公署廉政專員陳子勁、審計署審計長何永安、警察總局局長梁文昌、海關關長黃文忠，以及檢察院檢察長葉迅生。

習近平隨後率領中央代表團成員與賀一誠，以及新任的行政、立法、司法機構主要負責人合照。