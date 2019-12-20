炒豬團疑用無人機投放非洲豬瘟病毒　企業防範致民航GPS受擾

內地早前據報有「炒豬團」屢傳疫情謠言，甚至將帶非洲豬瘟病毒的死豬丟棄豬場，壓低豬價以向豬農大手購豬謀取暴利。內媒周五（20日）報道，曾有炒豬團在黑龍江哈爾濱附近以無人機向生豬養殖企業投放非洲豬瘟病毒，而相關企業用無人機管制設備防範投毒，導致哈爾濱機場附近民航GPS信號受擾。

中國民用航空東北地區空中交通管理局黑龍江分局在10月底，向黑龍江工信廳發函請求，指哈爾濱機場多架航班出現GPS信號丟失等問題，嚴重影響民航飛行安全，請求進行無線電干擾排查。

後來工信部門11月10日出具《行政處罰決定書》，指肇州天佑種豬場的黑龍江大北農農牧食品有限公司肇州分公司，為防炒豬團無人機投放非洲豬瘟病毒，於豬場設置、使用無人機管制設備，遂處以沒收一套無人機管制設備，當中包含一台發射機和4套天線。

省執業和信息化委員會大慶無線電管理處相關負責人表示，無人機管制設備確實干擾到民航，惟不清楚是否有人投放非洲豬瘟病毒，肇州縣公安局亦同樣表示不知情；涉事公司工作人員則稱，確曾於廠房上方見到無人機，擔心投毒會為他們帶來危險，希望有關部門嚴抓炒豬集團。

對此，大慶市畜牧獸醫局畜產品安全監管科相關負責人向內媒表示，非洲豬瘟病毒的存活和繁殖需要營養物質，而空氣只是傳播媒介，並無任何營養物質，且病毒必須通過接觸，如外界運送飼料等才會感染，因此認為無人機投放非洲豬瘟病毒的說法缺少科學性。