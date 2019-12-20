曾16次姦多名未成年女 益陽黑老大一審獲死刑

湖南益陽市中級人民法院周五（20日）一審公開宣判黃良、羅文革等32人組織、領導、參加黑社會性質組織罪一案，其中黃良採取毆打、恐嚇、脅迫等手段，屢次強姦多名未成年少女、幼女，被判組織、領導黑社會性質組織、強姦等罪成，數罪併罰下決定執行死刑，沒收個人全部財產等。

法院審理查明，2015年以來，被告黃良、羅文革為組織、領導者，黃勇、楊滿岩、黃宏波、吉換主、吉能、廖敏等為參加者的32人形成的黑社會性質組織，以暴力、威脅等手段，有組織地實施聚眾鬥毆、尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索、強迫交易、開設賭場等，攫取非法經濟利益，嚴重破壞了經濟、社會生活秩序。

期間黃良還在2016年9月至2017年4月，16次對4名未成年少女和2名幼女實施強姦，致1人懷孕，同時還與其他被告實施故意傷害、非法持有槍枝、組織賣淫、介紹賣淫、妨害作證、強制猥褻、猥褻兒童等。

法院認為，黃良已分別構成組織、領導黑社會性質組織罪、聚眾鬥毆罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、開設賭場罪、介紹賣淫罪、妨害作證罪、強制猥褻罪、猥褻兒童罪、強姦罪，數罪併罰決定執行死刑。另外羅文革組織、領導黑社會性質組織罪、聚眾鬥毆罪、尋釁滋事罪等罪成，數罪併罰決定執行有期徒刑23年，其他被告則分別獲刑1年半至20年有期徒刑。