台商爆與富士康幹部盜賣iPhone零件　鴻海：子虛烏有

據台媒報道，一名台商近日爆料稱，其團隊近兩年多與富士康在河南鄭州的大陸籍幹部合作，以低價購入iPhone零件次貨，經簡單加工，再以原廠良品iPhone的名義出售，令美國蘋果公司每年為此損失近30億美元（約233.8億港元）。對此，富士康母公司鴻海集團發表聲明，指報道子虛烏有。

日前台媒引述一名經營電子業五金廢品生意的台商指出，工廠的生產線難免有次貨，一般約有3%至5%報廢，而其公司會將廢料處理後轉賣，已行之有年。然而報道稱，該台商今年2月與大陸幹部因故鬧翻，遂在回台後先向鴻海集團投訴，未獲回應下再轉向蘋果總公司檢舉，更直接寄了電子郵件予蘋果公司行政總裁庫克。

對此，鴻海集團周三（18日）晚發布聲明，指所謂有內鬼導致客戶年損失上述金額的傳聞完全屬子虛烏有，不禁讓人懷疑爆料者是否別有居心、惡意傷害公司，並將對爆料者保留法律追訴權。至於鴻海集團前董事長郭台銘被台媒問及事件時，則表示自己並不知情，又強調鴻海生產規模很大，難免會發生一兩宗不合理的事情，無論如何一切都會依法辦理。