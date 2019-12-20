台副總統政見會　韓國瑜副手斥民進黨造成對立

台灣的副總統候選人首場電視政見發表會周五（20日）晚上7時登場，民進黨候選人賴清德、國民黨候選人張善政及親民黨候選人余湘同台交鋒。期間張善政批評蔡英文政府所指「經濟20年來最好」，是因為其離人民太遠，如同告訴人民：「何不食肉糜？」賴清德則強調一國兩制對台灣而言不可行。

張善政、賴清德、余湘按抽籤順序發言。首先發言的張善政指出，賴清德曾稱自己是台獨務實工作者，質問他將來怎麼跟維持現狀的蔡英文在兩岸政策上搭配，並批評民進黨政府執政造成嚴重對立、酬庸用人，令人無法忍受。最後，張善政更針對非核家園政策表示，該政策既謀財又害命，籲蔡英文應該好好想清楚。

賴清德則指，若要守護台灣的民主，一國兩制絕對不可能，九二共識已沒有一中各表的空間。他又提到，今年以來大陸不斷打壓台灣，挖台灣的邦交國，是亞太地區和平的麻煩製造者，批評國民黨還是希望用和平協議解決問題，不但不會成功，還會侵害民主，並強調大陸要的不是和平，而是要吞併台灣。

余湘則表示，民進黨的反滲透法是沒有準備周全的法案，在大選前這一爭議的時刻，她希望能暫時擱置，強調「這不是請求，而是人民的聲音」。她又批評民進黨執政4年來對民間疾苦不聞不問，對經濟困境一籌莫展，所謂的改革都像是整肅反對黨。