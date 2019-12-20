前公安局長涉當毒梟「保護傘」　受賄近700萬人民幣被訴

廣西柳州市柳江縣公安局前局長、柳州市公安局交警支隊原支隊長謝其托，涉嫌充當毒梟「保護傘」、多次受賄共計697.9萬元（人民幣，下同，約790萬港元）一案，周五（20日）於柳州市中級人民法院進行審理。

公訴機關指控，謝其託在擔任柳江縣公安局局長、柳州市公安局交警支隊支隊長期間，利用職務上的便利，幫助涉黑犯罪團夥主要成員、日前因販毒等罪成被判死刑的張加愛，以及多家駕駛學校車服務公司，非法收受徐某、樊某、韋某、楊某、王某等10人給予的賄款。

其中在2010年至2013年，謝利用柳江縣公安局局長的職務便利，為張加愛參與經營的柳江縣心舞飛揚動漫娛樂中心的成立及日常營運等方面提供幫助，兩次收受張共23萬元（約26萬港元）現金；2013年至2018年間，謝為柳州市榮興機動車駕駛培訓有限公司在業務過程中提供幫助和關照，4次收受公司法定代表人徐某共220萬元（約249萬港元）現金。

另在2013年至2018年間，謝其託為時任柳州市交警支隊交通犯罪偵查大隊大隊長樊某，在工程招標和工程結算中予以幫助，11次收受樊共160萬元（約181萬港元）現金等。案發後，謝其托親屬為其退出贓款497.9萬元（約563.8萬港元）。

針對指控，謝其托辯稱不認識張加愛，充當保護傘更是無中生有，雖然認可指控中的受賄罪，但不認可受賄金額。公訴機關則認為，謝非法收受他人財物數額特別巨大，且收受涉黑人員財物，客觀上形成涉黑勢力保護傘、關係網，應當以受賄罪追究其刑事責任，判處10年以上有期徒刑，並處罰金50萬元（約56萬港元）以上犯罪數額2倍以下的罰款。案件當天下午結束庭審，將擇期宣判。