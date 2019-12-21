台警破製售劣質私煙集團　繳750萬包香煙市值3億新台幣

警方查獲大批以肥料名義進口的廢煙葉。

台灣的刑事局中部打擊犯罪中心周五（20日）破獲一個私煙製造販售集團，該集團從國外以農業肥料名義進口煙葉廢料，加工製成自創品牌香煙，再以低價販售。警方查扣製煙、包裝機具及大量成品及原料，初估市值約3億元（新台幣，下同，約7664萬港元）。警方指出，該集團製出的劣質煙燃燒後有刺鼻臭味，明顯摻雜不明化學料。

警方日前接獲情報，曾製造販售私煙被查獲的54歲張姓男子，為謀取暴利，近期從國外分批進口濾嘴、捲煙紙及煙葉廢料，警方專案小組查出該集團為逃避查緝，將存放原料的倉庫、捲煙及包裝工廠散布桃園、台中及彰化等地來分散風險。

在掌握原物倉庫及製造工廠後，警方於周一（16日）及周二（17日）兵分多路同步搜索，一舉逮捕張男等9名涉案者，查扣廢煙葉、香料、煙葉裁切機、篩選機、捲煙處理機、包裝機、包膜機、劣煙成品等證物。

警方同時查扣該集團自創7個品牌、共2萬9千多包、散裝捲煙63箱（每箱9千支），以及可製成750萬包香煙的劣質煙草、煙絲原料共34公噸，若以每包販售60元（約15.3港元）價格換算，價值3億元新台幣。

專案人員指出，該集團將煙草廢料捲製成煙品販售，並以低價傾銷給市面檳榔攤、夜市、工地小食部等，販售予外勞等不知情者涉嫌欺瞞，因煙品所含焦油、尼古丁及煙鹼等化學物質含量不明，且未經合法檢驗，訊後依詐欺罪嫌送辦並依煙酒管理法裁處，並續查已賣出私煙流向。