台法官仗權施壓　工作時間要求女助理刮痧按摩

台灣新竹地方法院法官吳振富多月前被揭擔任執行處庭長期間，要求女性法官助理替他刮痧、按摩，又讓對方直接用手將萬金油塗在他身上，過程中吳男解開衣扣、裸露頸部。台司法院其後啟動調查，但由於新竹地院的報告事實不清，於是把報告交由法官評鑑委員會（法評會）議處。決議報周五（20日）由司法院移送監察院審查，建議將吳男撤職。

法評會調查後認為，吳男長期要求法官助理在公務時間或下班後，為其處理私人事務，包括送洗衣物、付帳單、代為尋找子女補習教師、編排家庭旅行、查詢地產物業及代看房子等，均違反法官法規定。

法評會指出，吳男要女助理幫他按摩，讓她深感受辱及不適，雖然她曾口頭拒絕，但吳男仍以全程有第三人在場為由，堅持要求她為其刮痧、按摩，經女助理以Line再次拒絕，吳男竟惱羞成怒，長達1個月時間故意對她刁難。

吳男又利用職務之便，要求下屬於院內分機表上，挑選樣貌姣好的女同事名單，並於上班時要求女同事到辦公室，詢問對方感情狀況。法評會認為吳男的行為已構成相當於性騷擾之重大疑慮，且有損法官品格。

當新竹地院最初調查本案時，吳男曾私下聯絡多名關係人，誘導對方陳述時避重就輕。法評會認為吳男身為司法人員，應知以權勢介入調查、影響證人的嚴重性，卻明知故犯。