傳統選舉賄選套路多　網絡平台助選成新風

台灣的總統大選將於來年1月11日舉行，而在過去20多年，不論是大選或區選，候選人的拉票策略均會推陳出新，形成特殊的選舉文化。當中，不缺吸睛的選舉商品、賄選套路等，而賄選包裝更是道高一尺，魔高一丈。但隨互聯網發展迅速，不少候選人改以社交平台與選民接觸，逐漸減低賄選的風氣。

有10屆選舉經驗的台北市議員李慶元舉出多種賄選例子，包括服務選民，如往選民住家進行清潔打掃；另舉辦旅遊、同鄉會、壽宴等活動，並暗中提供伴手禮。甚至有候選人透過政府部門舉辦都市更新說明會，表面上是公眾活動，但實際上是由特定候選人來張羅一切。

雖然選舉總會遇上賄選歪風，但隨着科技發達，不少候選人都會透過社交平台增加曝光率；李慶元表示，與非網絡的選舉成本比較，多席次選舉的網絡成本約僅需100萬元（新台幣，下同，約26.3萬港元）；而傳統選舉起碼動輒700萬至800萬元（約184萬至210.3萬港元）。他希望這種賄選歪風能隨網絡世代的發展漸漸退場，以淨化台灣的選風。

去年以小黨小資異軍突起的台北市議員苗博雅，同樣是以網絡宣傳脫穎而出。她指出，互聯網已是生活的一部分，成為政治工作者後，更要自然地運用社群媒體和支持者分享與互動；不同於一般網紅的行銷手法，政治工作者的社群比較不會一昧尋求點擊率，而是用直播方式或親自撰文及回應，與支持者第一類接觸，用真誠取代虛擬化的情境。

擁20多年選戰經驗的選舉公關達人朱柳哲指出，在網絡蓬勃發展下，選舉出現網紅、網軍等新勢力。他表示，該新勢力除了需要顏值高，更是要有特殊的形象與素質。去年當選的台北市議員呱吉，就以擅長將議題綜藝化，成功抓緊市民的選票。朱又指出，網軍又稱水軍，即所謂的側翼，通常會有正反兩面，正面例如部落客推薦好評，負面則是網軍洗版攻擊對手。

但網絡發展亦有壞的一面，候選人的負面新聞會持續發酵，而且台灣選舉隨着人民傳統道德文化的特質也有所謂的選舉禁忌；李慶元指出，候選人如果出現社會所深惡痛絕行為如酒駕，特別是致人於傷或死甚至肇事逃逸，那就等同宣布退出選舉；再者是選舉期間被爆證據確鑿的誹聞，隨時得票量下跌。

（東網駐台記者宋江誠報道）