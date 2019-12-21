特朗普正式簽署國防授權法案　防陸干預台明年大選

美國參眾兩院早前通過2020財政年度《美國國防授權法案》（NDAA），總統特朗普周五（20日）在安德魯斯空軍基地正式簽署法案生效。法案涉及台灣問題，擔憂中國大陸介入台灣的總統大選，要求美國國家情報總監在台2020年大選45日後，提交大陸是否干涉台灣選舉的詳細報告。

法案要求國家情報總監在台灣大選後，限期內必須向國會報告大陸的干預或破壞行動，以及美國為防止這類事情發生所做的回應，並描述美方情報機構如何以技術及物質，和台方進行協調，支援台灣辨識及反制中方的影響行動。

法案另包括多項美台安全合作的條款，美國應繼續派美艦常態性穿越台灣海峽，加強台美網絡安全合作；而美國防部長應推動強化台灣安全的交流政策包括提供台灣參與實戰及軍事演習的機會，並擴大與台灣和其它區域夥伴在人道援助及災難救助的合作。

而美國防部和國務卿需檢討及報告台灣關係法，了解大陸是否透過軍事、經濟、資訊、數位、外交或任何其他形式手段，影響台灣人民安全與社經體系、兩岸軍事平衡。據悉，眾議院在上周三（11日）通過法案，參議院在周二（17日）通過。