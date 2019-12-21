疑因貨船涉走私　9中國船員在馬達加斯加遭監禁

內地近日一名男子周三（18日）在社交網發文，指自己與14名船員在非洲馬達加斯加，因非法入境等罪名被強制監禁，當中包括他在內有9名中國人。駐當地大使館周五（20日）回應，指有關船員的貨船在去年遭馬方扣押，大使館要求船務公司盡快妥善解決問題。

該名叫符偉剛的男子在微博發文及影片，稱自己去年4月在大連華商船務有限公司派遣至福建一船務公司工作，遂在香港上船任職三管輪職務。至去年12月18日，船員被馬達加斯加政府扣押，並以非法入境、不聽軍方停船檢查指令、企圖逃跑3項罪名而判監5年。符男續指利用金錢交易才可在獄警身上借到手機發文。

根據發文內容，符男與船員們去年10月接到公司指令前往馬達加斯加；而在11月至12月期間曾兩度被當地執法船要求上貨船檢查，船長初時表示會給公司帶來麻煩而遠離有關海域；惟第二次再服從公司指令回到有關海域，未料遭馬方執法船開槍武力登船，造成2名船員受傷，直至今年3月判處上述判決。

有船員表示，馬方懷疑貨船曾走私紅木，但他們並不知情。另有船員家屬指出，船務公司曾多次承諾已辦理入境手續，「但實際上可能是沒有」。此次出航目的，公司職員跟船長解釋過，「確實是拉木頭的」；惟該公司否認相關說法。