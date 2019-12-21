涉與親家斂財921萬人民幣　市電視台台長受審

湖南省郴州市廣播電視台前黨委副書記、台長張春陽早前涉嫌與親家、前市委常委、政法委書記劉志偉合謀斂財，共涉金額達921萬元（人民幣，下同，約1040萬港元）。案件周四（19日）在當地法院開庭審理，張春陽當庭認罪，擇日宣判。

起訴書提及張春陽聯合親家劉志偉、李晴夫婦，利用劉的職務便利，接受企業負責人賄賂，在承攬工程項目、撥付工程款等提供幫助。市紀委曾通報稱，張春陽在2013年至今年擔任台長、副台長、市文聯黨組主席等職務期間，違規收受下屬及老闆送的現金利是和貴價煙酒，共計逾34萬元（約38萬港元）。

另外，市人民檢察院早前指控稱，劉志偉在2001年至今年，擔任市城市管理局局長、市人民政府副秘書長、副市長等職位期間，以權謀私，為企業在工程項目和政府撥款等方面提供幫助，聯合妻子、張春陽等人收受財物共887萬元（約1000萬港元）。劉在今年8月被雙開。

資料顯示，現年55歲的張春陽是衡陽市常寧市人，自1985年7月參加工作，曾擔任郴州日報社副社長、市廣播電視台黨組書記、副台長、台長等職務．直到今年3月被開除相關職務。