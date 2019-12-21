格鬥初哥被泰拳冠軍36秒KO　留醫廿日傷重不治

四川成都22歲大二男生小龍，上月底在不知王姓對手竟是曾奪下「金腰帶」的泰拳冠軍情況下參加比賽，結果沒有實戰經驗的他在擂台上僅堅持了36秒就被KO，重傷送入醫院深切治療部。在留醫20日後，小龍於周五（20日）心臟停止跳動宣告不治。目前比賽主辦方代表石某及王男已被警方拘留。案件仍在調查中。

小龍今年10月開始跟隨教練吳某學拳，惟上月突然收到吳的短訊，游說他參加比賽，更稱對手只是初級水平，與其程度相若，且不管贏輸他都可以拿到出場費。小龍最終答應出場，但直到比賽前兩天他才知道對手王某是泰拳冠軍。比賽開始後，小龍表現得頗為進取，但兩次出腳都未踢中對手，33秒時被王某一下側踢踢中左腹，遂緩緩倒在台上，裁判立即叫停比賽。

因外部重創，小龍一度心臟驟停，在新華醫院搶救了5個多小時後恢復心跳，但隨即因腹腔大量出血被轉往四川大學華西醫院。惟治療了半個多月後，小龍最終不治。

事後吳某一直未有露面，與主辦方成都野蠻怪獸體育文化傳播有限公司各執一詞。吳某透露，自己明確告知主辦方小龍是初學者，是主辦方匹配錯誤的對手；主辦方則稱，吳某宣稱小龍有一年半的格鬥基礎。