省政府推新措施　完善港澳居民養老保險政策

廣東省多部門日前聯合發布《關於進一步完善我省港澳台居民養老保險措施的意見》，並由周五（20日）開始實施，《意見》進一步完善港澳台居民在廣東省參加養老保險的政策，優化廣東省各類人才養老保障機制。

《意見》明確，在廣東參加工作並達到法定退休年齡，繳費不足15年但在省內累計繳費滿10年的的港澳台居民，可參照靈活就業人員繳費標準，繼續繳費至滿15年；在各省繳費不滿10年，其繳費年限最長的參保地在廣東省者，可在廣東省最後參保地繼續繳費。《社會保險法》實施前，參保、延長繳費5年後仍不足15年的，可選擇一次性繳費至15年。同時，對最後參保地在廣東省，但在廣東累計繳費年限不是最長的居民，也可自願選擇在廣東最後參保地繼續繳費。

《意見》規定，在廣東居住且辦理了港澳台居民居住證，但尚未就業的港澳台居民，可在居住證所在地參加城鄉居民養老保險，並可按規定享受相應的待遇和財政補貼。省政府又鼓勵和支持用人單位為包括高層次人才在內的職工，建立企業年金。在國家政策規定範圍內，用人單位與職工一方可以在企業年金方案中約定向高層次人才傾斜的條款。