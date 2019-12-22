深圳「成功學大師」呃300人學營銷　受害者賣樓拜師蝕清光

廣東等地警方近日聯手破獲一個傳銷詐騙組織，拘捕多名騙徒，案件涉款逾2000萬元（人民幣，下同，約2260萬港元）。該組織的首腦姚成偉僅有中學學歷，卻自稱「成功學大師」、「品牌魔法師」，曾為多家知名企業設計營銷方案，創造收入逾500億元（約564億港元），誘騙至少300名渴望發達的市民落搭，有人為繳學費拜師，還不惜變賣房產。

該間名為「震古爍今」的公司在2014年成立，總部設於深圳龍崗區，其對外宣傳稱姚成偉先後服務過200家市值100億元（約113億港元）以上的公司，包括茅台集團、格力電器、安踏體育等，甚至將姚吹噓成「唯一與國家總理同時刊登國家《策略》雜誌的品牌策劃人」。該公司又製作影片，放到抖音、微信朋友圈上大肆宣揚，杜撰大量成功案例，課程則從最便宜的980元（約1107港元），到最貴的108萬元（約122萬）任君選擇。

事實上姚成偉教授的只是普通營銷術語，卻以「商學院」為幌子，加入穿漢服拜神、結拜、陰陽五行等儀式及名詞，目標是拉人頭聽課來發展學員。低層學員付5萬元（約5.6萬港元）可成為「合夥人」，隨後每介紹一名學員就可以提升等級，再按等級收取提成。

本月7日，廣東深圳、佛山、惠州及貴州等警方出動逾200人收網，拘捕姚成偉等人，姚被捕前仍身穿長袍，在台上講述自己如何在25歲就實現財富自由、身家破億。正參與培訓課程的120多名學員，當時依舊不敢相信姚會是騙子，反以為是競爭者的惡意詆毀。

受害者張女士透露，她是一名企業家，之前聽姚成偉講課時，對方聲稱能幫她經營策劃、開辦大型的招商會，一場招商會就能獲利1500萬元（約1694萬港元）。她為此交了108萬元的費用，然而說好的巨額營收，卻連零頭都沒能收回來。另一名受害者指，姚曾自稱擁有特異功能，向學員們高價兜售所謂的能量包，說能「有病治病，沒病強身」。