中印特別代表會晤洽邊界問題　同意制訂管控規則

中國與印度上周六（21日）在印度首都新德里舉行邊界問題特別代表第22次會晤，由中方特別代表、國務委員兼外長王毅和印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾共同主持。期間王毅指出，雙方應根據已達成的政治指導原則協定，積極推進邊界談判，研究制訂解決框架的談判路線圖。

王毅表示，特代年度會晤既是兩國討論邊界問題的主渠道，亦是進行戰略溝通的重要平台，雙方應按照兩國領導人做出的重要指示，爭取最終達成公平合理和雙方都能接受的解決方案，同時推進早期收穫磋商，加強信任措施建設和邊境地區合作，共同維護好邊境地區的和平與安寧；應保持高層交往和機制性對話，深化務實合作，辦好明年建交70周年的慶祝活動，確保中印關係沿正確軌道向前發展。

多瓦爾則表示，兩國應全面落實領導人重要共識，加強戰略溝通等，通過對話協商盡早解決邊界問題，推動雙方關係取得更大發展。兩國就加強信任措施建設達成共識，同意制訂維護邊境地區和平安寧的管控規則，在兩國軍方相關部門之間建立熱線，增設邊防會晤點，擴大邊境貿易和人員往來。