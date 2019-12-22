警方排除他殺　父接匿名爆料開棺驗屍揭兒遭打死

警方調查多大程度反映真相，一直是民眾憂慮的問題。河南商丘市虞城縣14歲中學生張迪，早前在虞城實驗中學上課期間，於洗手間內暈倒，送院搶救後不治。由於警方排除他殺，張父便把兒子安葬；未料張父近日接獲匿名學生爆料，指張迪生死曾遭受校園暴力，結果張父開棺驗屍，證實張迪是因頭部接觸鈍性物體致顱腦損傷死亡。

事發於今年10月25日下午2時許，張迪在上體育課期間去洗手間後暈倒；老師接獲學生報告後，立即把張迪送到虞城縣人民醫院搶救，惜最終不治。經調查及法醫鑑定後，警方認定不存在教師體罰和校園欺凌行為，排除張迪被他殺的可能。

本以為事件已告一段落，張父亦把兒子入土安葬。未料，張父近日接獲匿名者微信訊息，聲稱張迪身亡前曾遭受2次校園暴力；匿名者更坦言自己亦曾參與毆打張迪，和3名同學因不滿張迪未有關上宿舍的燈，連累他們被老師責罰，結果圍毆張迪10多分鐘。張迪被打後奄奄一息，「就快不行了」。

張父得知後十分憤怒，決定開棺起屍，並把兒子的遺體送往司法鑑定，結果得知兒子是頭部接觸鈍性物體致顱腦損傷死亡。張父怒批當時負責驗屍的法醫︰「法醫就是隨便摸摸，就沒甚麼（問題）。」事件引起輿論熱議，目前虞城縣政府已介入，由縣紀委監委牽頭成立聯合調查組徹查事件。