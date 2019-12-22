歷史新說：西安東北部現古道　或與西漢長門宮有關係

陝西省考古研究院日前透露，今年在西安市東北郊區的三義莊和謝二村進行考古發掘，發現兩處車轍密布的古代道路，或與西漢長門宮有密切關係。專家指出，上述兩處的車轍高密度且保存良好，非常罕見，對於研究長門宮遺址及西漢中晚期的交通和社會發展狀況都有重要價值。

據該院助理研究員陳愛東指，三義莊及謝二村古道遺迹主體同樣呈東北至西南走向，前者已清理南北長約105米、闊約30米道路；該路段的車轍分布密集緊湊，轍痕行進方向與古道走向保持一致，基本處於路面中部，另發現有疑似腳印及動物蹄印等。後者則長260米，闊50至70米，約有60餘條車轍，部分相互交錯，痕迹清晰可見，且路面較平整，有明顯踩踏面。

陳愛東表示，兩處古道遺迹的走向相同、形制相近，似為同一條道路。由於剛好處於被認為是西漢的長門宮的新寺遺址南北兩端，因此古道極有可能與長門宮有密切關係。此外，考古人員亦在謝二村發現一段牆基，其夯土層堅硬，厚度均勻，工藝精細，可能是長門宮南牆基礎。

據了解，長門宮原名長門園，為漢文帝長公主劉嫖所擁有的私家園林，後來轉送予漢武帝，更將女兒陳阿嬌許配予對方。陳阿嬌一度受寵，惟最後幽居長門宮，長門宮因此成為「冷宮」代名詞，司馬相如的《長門賦》及典故「金屋藏嬌」等因而流傳於世。