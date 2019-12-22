茅台突解散電商公司　前董事長剛受賄判刑

貴州茅台在公司前高層聶永因受賄罪被判刑後一天，突然宣布解散電商公司，並進行注銷。有分析人士認為，茅台此舉是為「重新組建」。而茅台電商平台注銷後，市民依然可從天貓等電商平台買酒。

茅台電商公司前董事長聶永受賄案，上周一（16日）在貴州省松桃縣人民法院宣判，聶被判有期徒刑3年2個月。貴州茅台翌日（17日）晚公告，經公司董事會同意，解散參股公司貴州茅台集團電子商務股份有限公司（茅台電商），並進行清盤注銷；公司將在電商公司股東大會行使股東權利，表決同意電商公司解散等相關議案。

持有茅台電商25%的股份的貴州茅台又稱，解散茅台電商對公司整體業務的發展和財務狀況不會產生重大影響。據官網介紹，茅台電商於2014年6月成立，原意是集團為打造集B2B、B2C、O2O和P2P等營銷模式於一體的「茅台集團物聯網雲商平台」。貴州茅台曾希望借助這直營渠道穩定茅台酒價格，並力爭讓茅台電商公司獨立上市。

但事與願違，由於茅台電商的飛天茅台通常以官方零售指導價銷售，但現實中茅台酒供不應求，市場價格一路飆升，在巨大差價利益下，有炒賣集團盯上並狙擊茅台電商，導致其常常處於無貨狀態，普通消費者想買都買不到。此外，茅台公司內部亦存員工利用職務之便，參與炒賣倒賣等違規行為，最終令這間本來含着金鎖匙出世的公司走向終結。