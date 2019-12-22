台空軍基地爆性侵案　女同志士兵遭灌酒硬上

台灣去年6月漢光演習期間，由花蓮空軍少校吳彥霆駕駛的F16戰機於基隆與新北交界墜毀。空軍同年7月9日證實尋回當時失事戰機的黑盒，誰知翌日在花蓮空軍基地竟有上士班長以慶祝找回黑盒為由，趁機性侵一名女兵。女兵其後報警，並表示自己是女同志，被侵犯後要看心理醫生。案經審理，花蓮地院依犯妨害性自主罪將陳男判刑。

今年1月1日已從花蓮空軍退伍的陳姓上士班長，去年7月10日晚上聲稱慶祝找到失事戰機黑盒，邀約女兵到其辦公室喝酒。起初女兵以身體不適為由婉拒，但陳男堅持，女兵勉為其難喝了幾口，之後表示身體不適，陳男於是拉出彈簧床讓她躺下休息。誰知女兵躺下後，陳男竟開始脫其衣褲，女兵雖出言拒絕並嘗試推開陳男，但因力氣不及對方，最終被硬上。後來，女兵藉上廁所趁機逃脫，隔日驗傷報警。

案件審理時，陳男辯稱當天經女兵同意後才幫她脫衣按摩，又指性交過程中對方沒有反抗或尖叫，故認為雙方是在合意下發生性行為。但女兵表示，由於事發時感到害怕，加上對面辦公室執勤人員也是男生，擔心他們會隱瞞事件，所以沒有求救。另她稱自己喜歡女生，從未與男生交往過，事發後她痛苦不已。

法官不採信陳男供詞，認為他否認犯行，明顯缺乏自省能力，另事後陳男也未表示要彌補對女兵的傷害，犯後態度不佳。審酌陳男目前無業在家，還要撫養3名女兒，最後依犯妨害性自主罪將其判處3年8月徒刑，可上訴。