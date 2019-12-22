台選倒數20天　韓國瑜：市民均期待清廉政治

台灣2020總統大選進入倒數階段，民進黨候選人蔡英文、國民黨候選人韓國瑜周日（22日）均有造勢活動。韓國瑜早上前往台北關渡宮參拜，指出市民均期待清廉的政治，惟民進黨執政的3年半均沒有做到。

韓國瑜指出，「恢復特偵組，全民抓貪腐」是廣大人民的心聲，但過去3年半執政黨只令大家捱苦，去到今年是更「亂」。他強調會爭取建設，監督政府，恢復特偵組，恢復台灣的乾淨政治、清廉政府。

另蔡英文同日赴台中拜票，強調台灣的選舉、民主社會的選舉都會持續有變數，籲大家最後20天「心頭抓乎定」；她又指出在過去3年半，民進黨做了不少改革及基礎，改善台灣投資環境，呼籲支持者在未來4年多，再給一個機會讓台灣脫胎換骨。

此外，海外台胞近日均積極回台投票，大陸台商近日發起活動鼓勵台胞回台。據台媒報道，江蘇台商在上周六（21日）的晚會中，共有南京、鎮江、泰州等19個地方台協的會員參加。另消息指上海、廈門、深圳等台商、台青，均已分別於本月舉辦回鄉投票大會活動，爭取在大選日子返台投票。