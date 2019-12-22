韓籍男星赴台被騙　台「經理人」逼拍鹹片影淫照

台灣娛樂圈經理人李湘瑋，早前冒認娛樂公司高層，威逼來台發展的29歲南韓藝人宋讚養，與彭姓女友拍性愛影片及淫照，藉此控制宋男。李湘瑋最終被捕，扣押近5個月。該案近日已到尾聲，日前辯論終結，將於周五（27日）在台北地方法院宣判。

檢方指，宋讚養前年來台發展賺錢時，被李湘瑋看中，自稱是「GINA YA」，訛稱與華研製作公司的老闆及製作人相熟，又認識南韓娛圈公司高層，並聲稱其家族公司有逾10億（新台幣，下同，2.63億港元）資本。宋男相信後便與對方簽下經理人合約。

及後李湘瑋又再冒認是中環國際娛樂公司副總「楊雅琇」，聲言與知名大導史提芬史匹堡籌拍「侏羅紀公園」續集，宋受一時所迷又再簽約。不過在此期間，李又威逼宋與女友拍下4部性愛影片以及10多張包括自慰、露下體等淫照，再傳給自己，更騙取彭女30多萬元（約7.8萬港元）。

李男最終在今年7月被控涉嫌妨害風化、詐欺、恐嚇等罪，扣押多時。案件最終於本月初完成辯論，即將判刑。不過李男日前聲請交保，最終裁定李以10萬元（約2.6萬港元）交保，並限制住居、出境等。