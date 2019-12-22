國企沙漠建光伏電站　疑違法剷平逾3000畝綠洲

內地財經媒體上周五（20日）報道，國有電力企業華能集團在陝西沙漠地區興建光伏項目，將3000多畝的沙漠牧草地剷平，除引發當地民眾不滿，更掀出相關土地不合法使用的爭議，華能集團上周六（21日）表示，已責令項目停工，並派人到現場調查。

該位於伊當灣村的東北部，毛烏素沙漠南部邊緣的項目，是由華能集團的全資子公司華能靖邊公司興建的100兆瓦光伏電站項目。毛烏素沙漠被稱為中國四大沙地之一，上世紀60年代，當地官民合力治沙，到本世紀初，已令600多萬畝沙地止沙生綠。

今年5月和9月，項目工程負責人先後帶人到伊當灣村砍伐林木，村民曾報警，警員到場卻未阻止，後來伊當灣村二組組長殷文向靖邊縣政府反映，卻反被逮捕，理由是涉嫌敲詐勒索。據村民估計，兩次砍伐的林木近10萬棵。

事件最大爭議，是項目用地是否合法。據2017年靖邊縣國土資源局（現自然資源和規划局）印發的文件顯示，該項目符合國家用地和供地政策，避讓基本農田。但從靖邊縣林地保護利用規劃（2010–2020）數據庫查詢，項目中用作臨時鋪設光伏板的土地，卻顯示為牧草地。

華能集團在回應的公告中稱，該項目採取工程總承包模式，經公開招標選定建設方，項目用地租自陝西華益塑夏新能源電力有限公司，該公司與華能系統無關聯。華能集團正全面覆查該項目選址、用地、環評等核准文件和前期手續，若發現違法違規問題，將嚴肅追責。