警破手機賭博APP　逮19人凍結資金3128萬人仔

湖北黃石市警方近日披露，已成功偵破「6·15」網絡賭博案，在多省市逮捕19名疑犯，共扣押手提電腦7部、桌面電腦10部、26部手機、89張銀行卡、凍結支付寶帳號853個、凍結資金3128萬元（人民幣，下同，約3533萬港元）。目前，案件已進入起訴階段，以涉嫌開設賭場犯罪先期移送17人起訴。

事緣於去年5月，有人報警指自己在一個手機游戲APP中賭博，輸了3萬元（約3.38萬港元），用戶可以通過網絡途徑充值兌換金幣進行賭博，並可以在網上平台隨時提款，每局游戲平台會抽取5%的賭資作手續費。警方事後成立專案組調查該APP，發現參與賭博的會員超過600萬人，而涉案資金最終流向香港的銀行帳戶，數額達10億元（約11.3億港元）。

專案組警員去年11月分別在在南昌和廣東，將部分涉案疑犯逮捕，截至今年6月共逮19人。據了解，該集團的骨幹成員普遍為80後、90後，他們通過網絡結識，合謀成立第三方支付平台，為網絡賭博平台提供資金結算服務，不斷利用身邊親戚、朋友的身份訊息，非法辦理營業執照及註冊電子信箱、註冊企業支付寶帳號，實施網絡犯罪。