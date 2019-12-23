解放軍亞丁灣救商船細節曝光　對峙10多秒逼降海盜

解放軍054A導彈護衞艦玉林艦曾在亞丁灣執行護航任務，並成功擊退海盜，解救一艘外籍商船，引起外界關注。時任實習艦長、現衡陽艦艦長萬永峰周日（22日）在內地軍媒刊文，披露當時細節。

2017年4月8日傍晚，萬永峰突然接獲英國海上貿易組織通報，指一艘圖瓦盧籍OS35號商船被海盜劫持，船員躲進安全艙被困，海盜則在船上放火；萬永峰當下決定全速趕往事發海域。抵達後，萬永峰與預備指揮所指揮員制定營救方案。翌日清晨6時10分，萬眼見巴基斯坦、意大利、印度、美國4國海軍5艘軍艦陸續抵達，宣布玉林艦展開行動。

隨着指揮所一聲令下，2艘運載特戰隊員的小艇衝向商船，加裝重機槍的直升機騰空而起，狙擊手趴在最高點準備，翻譯則向4國軍艦通報中方已開始營救。13分鐘後，特戰隊員成功抵達商船駕駛室，搶佔制高點，迅即向安全艙推進，救出被困20多小時的19名船員。

隨後，特戰隊員在商船內展開長達7個小時搜索排查；商船上有近百個艙室，突擊隊員事後坦言，「每踹開一扇門，都是直面未知的危險」。搜查期間，萬永峰突看到2名突擊隊員在左舷救生艇前有明顯後撤動作，對講機亦傳來「Hands Up！No Harm！」的警告聲，對峙10多秒後，3名海盜終放下AK47步槍投降。

得知抓了海盜的船員們其後不顧阻攔，全都衝出來，其中一名年長的船員看到海盜後異常激動，指着其中一名海盜控訴，自己曾被他囚禁和虐待了2年，親眼見他殺過人。事後，船員們向解放軍致謝，玉林艦亦護送商船至亞丁港附近海域才離開。