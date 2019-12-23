俄外長：不為取悅美國　犧牲與華關係

拉夫羅夫指俄羅斯不會為了取悅美國，而犧牲與中國的關係。

中俄美大國角力持續，俄羅斯外長拉夫羅夫周日（22日）表示，他注意到美國希望俄方遠離中國，但強調俄方不會為了取悅華府，而犧牲與華關係。他又引述總統普京指，雖然中俄無意建立軍事聯盟，但兩國在政治上的確是同盟。

拉夫羅夫接受俄媒訪問時透露，9月底到美國紐約出席聯合國大會時，曾與美國前國務卿基辛格會面。基辛格當時向他稱，美國實現對俄及對華的友好關係，會好過中俄關係；惟拉夫羅夫反駁，雖然中美經濟發展有差異，但中國在國際舞台的表現是完全不同，並相信中方會遵守國際組織的規則，展現經濟實力。

對於中美俄合作，拉夫羅夫強調各國應以合作等積極方式，而不是制裁或最後通牒等手段達到目標；並指中俄有互相尊重的合作模式，雙方均支持國際法。

拉夫羅夫又提到中美俄核裁軍一事，他指俄方尊重中國不想參與國際軍控談判的意願，因此不會強迫中方；又稱假如美方認為中國的參與是不可或缺，那就應該與中方展開雙邊對話。惟他主張，所有國際認可及不認可的核武國應參與。

另外，在美俄《新削減戰略武器條約》即將到期的問題上，拉夫羅夫表示俄方準備好在條約有效期延長時，把先鋒高超音速滑翔彈頭及薩爾馬特洲際彈道導彈納入受管制武器範圍，但認為其他俄軍新武器，應與美方分開及同步談判。