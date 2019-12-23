明年1月1日起調整進口關稅　包括豬肉及藥品

經國務院批准，國務院關稅稅則委員會近日印發通知，自2020年1月1日起，調整部分商品進口關稅，將對850餘項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。其中將適度增加國內相對緊缺或具有國外特色的日用消費品進口，新增或降低凍豬肉、冷凍鱷梨、非冷凍橙汁等商品進口暫定稅率。

此外，為降低用藥成本，促進新藥生產，對用於治療哮喘的生物鹼類藥品和生產新型糖尿病治療藥品的原料實施零關稅；另為擴大先進技術、設備和零部件進口，將支持高新技術產業發展，新增或降低半導體檢測分選編帶機、高壓渦輪間隙控制閥門、自動變速箱用液力變矩器和鋁閥芯、鈮鐵等商品的進口暫定稅率；為鼓勵國內有需求的資源性產品進口，亦會新增或降低部分木材和紙製品進口暫定稅率。

此外，為推進貿易與環境協調發展，根據國務院全面禁止進口環境危害大，自2020年1月1日起將取消鎢廢碎料和鈮廢碎料2種商品進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率。

根據與有關國家或地區簽訂的自貿協定或優惠貿易安排，來年將繼續對原產於23個國家或地區的部分商品實施協定稅率。其中，進一步降稅的包括中國與新西蘭、秘魯、哥斯達黎加、瑞士、冰島、新加坡、澳洲、南韓、格魯吉亞、智利、巴基斯坦自貿協定以及亞太貿易協定；並繼續對與中國建交並完成換文手續的最不發達國家實施特惠稅率，又根據聯合國最不發達國家名單和過渡期安排，調整特惠稅率適用國別。

至2020年7月1日起，將對176項信息技術產品的最惠國稅率實施第五步降稅，同時與此相銜接，相應調整其中部分信息技術產品的進口暫定稅率。委員會辦公室表示，上述調整措施有利於降低進口成本，促進國際國內要素有序自由流動，推動建設更高水平開放型經濟新體制；有利於提高對外開放水平，開創共享共贏的國際貿易新局面。