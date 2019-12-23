高院批罪大惡極　孫小果再審案判死刑

雲南昆明黑社會組織首腦孫小果案備受關注，孫小果1997年犯強姦罪、強制侮辱婦女罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪等，案件再審後周一（23日）在省高級人民法院公開宣判，認為高院早前的再審和二審對孫男的判決定罪量刑確有錯誤，決定維持昆明市中級人民法院一審判處死刑的判決。

高院再審審理查明，孫小果1994年犯強姦罪，被昆明市盤龍區人民法院一審判囚3年，其父母通過偽造病歷幫他非法取保候審、保外就醫，未執行刑期逾2年4個月。期間孫男在1997年4至6月以暴力和脅迫手段強姦4名未成年少女，構成強姦罪，又非法限制被害人人身自由、當眾強姦、強姦未成年人等。

孫男同年11月在公眾場所又挾持兩名17歲少女，暴力傷害和凌辱摧殘她們，致其中一人重傷。孫男除強姦女子外，又在同年7月和10月，聯同他人在公眾場所肆意追逐、攔截、毆打他人，造成3人受傷，構成尋釁滋事罪。

高院再審認為，孫男無視國家法律，多次實施犯罪，手段殘忍，情節嚴重，社會影響惡劣，危害性極大，屬於罪大惡極的犯罪分子。該案原再審及二審判決認定事實及適用法律確有錯誤，本次再審予以撤銷和糾正。

市中院在1998年2月宣判稱，孫犯強姦罪，判處死刑；犯強制侮辱婦女罪，判囚15年；故意傷害罪，判囚7年；尋釁滋事罪，判囚3年；與早前未執行的時間，數罪併罰，決定執行死刑。

高院再審後表示，孫男於2013至去年犯組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、妨害作證罪、行賄罪，數罪併罰，判囚25年，判決已經生效。該判決將與本次高院的再審判決合併執行，決定對孫執行死刑，沒收個人全部財產。