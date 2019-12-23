新聞背後：孫小果案揭出保護傘網　死刑變囚12年

雲南黑社會組織首腦孫小果再審案，周一（23日）被高院判死刑，案件轟動社會各界。他在多次被判刑後，獲得保護傘官員協助逃避刑責或減刑期，從1998年已判死刑的犯人，最終僅囚12年。他在出獄後組織領導黑社會組織，再犯開賭場、尋釁滋事等多項罪名。

案件經1998年一審、1999年二審和2007年再審3次審理，高院法官認為，孫在20多年來，多次犯罪未得到應有的懲處，相關犯罪事實以及司法腐敗情節觸目驚心，嚴重挑戰社會公眾及法律的底線，社會各界高度關切。

孫小果為雲南昆明人，在1992年12月入伍，曾是武警昆明某部的一個上等兵，及後到武警某學校學習。孫男在1994年10月強姦兩名女子後，在1995年12月被判囚2年，但實際上未有入獄。他1998年2月再次強姦多名未成年少女，被昆明中院判處死刑。

惟孫男在母親和繼父行賄官員和偽造證據等幫助下，聲稱發明新專利「聯動鎖緊式防盜窨井蓋」，有重大立功表現，獲得減刑，他被囚至2011年後出獄。直到2018年7月21日，孫男聯同7人到昆明市官渡區一間卡拉OK毆打他人，導致多人受傷。

官渡區人民法院在今年1月審查期間，發現孫男是原被判處死刑的犯人，昆明市委遂向雲南省委報告情況。經內媒報道後，孫男案件東窗事發，高院決定再審孫小果案，揭發其背後關係網和保護傘的19人。