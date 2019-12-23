中日元首會面　習近平：加強溝通處理重大敏感問題

中國國家主席習近平周一（23日）與日本首相安倍晉三會面，他指雙方共同努力下，中日關係持續改善發展，妥善處理有關重大敏感問題。安倍晉三則指，對習近平明年作為國賓訪日一事極其重視，盼兩國合力推進準備工作，建立符合日中新時代的關係。

習近平指，目前世界形勢下需要中日保持從容不迫的戰略定力，需要明確戰略共識。他指兩國應堅持在相互尊重、求同存異基礎上加強溝通協調，成為雙方發展新時代中日關係的共同戰略指引。雙方要恪守中日四個政治文件確立的各項原則，妥善處理有關重大敏感問題，鞏固兩國關係政治基礎，踐行中日「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識，推動兩國關係沿著正確軌道持續發展。

安倍晉三則指，今年中日關係發展勢頭良好，兩國關係的發展對於地區及世界的和平、穩定和繁榮具有重要意義。日方高度重視並期待習近平明年春天對日本進行國事訪問，願同中方密切溝通，確保訪問圓滿成功。安倍又指，構建契合新時代要求的中日關係，盼雙方繼續擴大經貿、投資、創新、旅遊等合作，積極推進第三方市場合作，就地區問題加強溝通協調，兩人其後出席晚宴。

此外，共同社報道，兩人同意要令習近平訪日富有意義，安倍要求中方釋放被拘留的日本人，在中國船隻進入釣魚島附近日本領海問題上，他要求中方採取措施；兩人並就合作推動朝鮮半島完全無核化，及全面履行安理會決議達成共識。