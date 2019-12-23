中國逾8千條冰川消融　西北地區或陷水資源危機

受氣候變遷影響，中國境內的冰川總面積逐漸縮小。據中國兩次冰川編目統計，自1970年前後到2010年，中國冰川萎縮約1.2萬平方公里，佔冰川總面積20.6%，其中8310條冰川完全消失。研究人員指出，若冰川持續消融，中國西北乾旱地區將陷入長期水資源危機。

中國科學院西北生態資源研究院、冰凍圈科學國家重點實驗室副研究員郭萬欽表示，大型冰川消退是中國境內冰川面積大幅減少的主因。而消失的冰川，以易受區域氣候變化影響的小型冰斗冰川、懸冰川為主。

中國科學院青藏高原所副研究員楊威指出，人類排放的溫室氣體導致全球氣溫升高是冰川消融的主要原因。此外，冰川退縮也會導致其「分解」，形成冰川總體面積減少，但冰川條數反而增加的狀況。

同時，黑炭氣溶膠等工業污染物，也造成一定程度的影響。這類污染物沉降在冰川表面，降低冰川反照率，且因其吸熱的特性，反而讓冰川吸收太陽輻射，加速冰川消融。楊威指出，冰川區的降水形式以降雪為主，隨着溫度升高，較低海拔的冰川區降雨比例逐漸增加，而降雨所釋放的潛熱加速冰川消融。

中國科學院西北生態資源研究院研究員陳仁昇指出，冰川面積縮小反映水資源的損失，因為冰川如同「固體水庫」，對河川逕流有重要的補充和調節作用。若氣溫持續升高，冰川的融水逕流量達到巔峰，將使仰賴冰川融水補給的河流斷流，或造成局部性洪旱災加劇、枯水期出現區域性水資源危機等問題。

他續指，如冰川全面消失，西北乾旱區將出現區域性的長期水資源危機。因此控制碳排放，將全球氣溫升溫控制在攝氏2度內，是保障西北乾旱區河川逕流穩定的關鍵。