江歌室友劉鑫改名變網紅　僱網絡水軍狂鬧江母

中國籍女留學生江歌2016年在日本被殺，兇手前女友兼江的閨密劉鑫，當時全程躲在房內未開門施救，日前被江母江秋蓮入稟法院控告。但有媒體發現，劉鑫原來已改名「劉暖曦」，搖身一變成有32萬粉絲的網紅，並多次僱用水軍攻擊江母，罵她用眼淚勒索網民。

報道指，劉女微博被認證為「微博大V」，認證說明為「前留日學生刑案當事人劉鑫」，接受過多次打賞。她長期與名為「冷眼萌叔」的微博帳號點讚互動，雙方行動似乎是商量好一樣，一者發布內容，另一者就在短時間內轉發或點讚，內容幾乎都是對江母的諷刺。

今年清明，劉女發布置頂訊息：「又是清明了，祝你在天堂一切安好。」10分鐘後，她就點讚了「冷眼萌叔」的微博，內容是：「阿姨，血餛飩好吃嗎？」劉將訊息傳給江母，補充說：「我看你熱度也逐漸消退了，上來幫一下你，不然你做不出文章了，太可惜了。」

疑似受她僱用的水軍，或者部分粉絲也常對江母作出惡毒的言語攻擊，例如「把你自己弄成了網紅，賺了不少錢吧」、「你浪費網友的時間太長了，一年多了」等。微博官方周日（22日）發公告稱，劉女存在通過私訊、讚好等形式消費並攻擊受害者家屬的行為，依規定即日關閉她的帳號。另有網民發現，「冷眼萌叔」的帳號亦已同時被封。

劉女與殺害江歌的兇手陳世峰曾是情侶，分手後被陳趕出家門，搬去江歌的公寓借住。2016年11月2日，陳找上門與劉女理論，江歌讓劉先進家門，然後獨自在門口應付陳，結果與對方爭執期間遭殺害。劉則一直留在屋內，直到警方到場才肯開門。