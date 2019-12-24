黑幫深圳開賭場綁架搶劫　首腦被判死緩47同黨入獄

深圳市中級人民法院周一（23日）就一宗大型涉黑案作一審公開宣判，曾任職輔警的黑幫老大高杰，因犯組織、領導、參加黑社會性質組織案罪，被判處死緩、剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產；高的47名同黨分別被判1年4個月有期徒刑至無期徒刑。

法院查明，高杰1995年被深圳市公安局龍城派出所辭退後，陸續糾集同案被告饒知清、趙軍杰、熊孝勇等人，在原寶安區龍華鎮（今龍華區）一帶爭勇鬥狠，通過籠絡同鄉、招納成員、聘用員工等途徑，逐步將組織發展為當地的黑惡勢力團伙。

高杰等人有組織地進行故意傷害、綁架、搶劫、敲詐勒索、尋釁滋事、聚眾鬥毆、非法拘禁、開設賭場、強迫交易等大量犯罪活動。他們又插手民間糾紛，替人「看場」、「收數」、「擺場」，在當地長期為非作惡，嚴重破壞經濟和社會生活秩序。

法院認為，高杰為該黑社會性質組織的組織者、領導者，不僅應當對其直接組織、指揮、參與實施的犯罪行為承擔刑事責任，依法還應當按照其所組織、領導的黑社會性質組織所犯的全部罪行處罰，其他各成員應當對各自所犯的罪行承擔相應責任，遂作出上述判決。

數據顯示，自中央去年下令展開掃黑除惡專項鬥爭，深圳兩級法院共受理一審和二審涉黑涉惡案件211宗1180人，審結172宗745人，其中30宗涉黑，117宗涉惡。