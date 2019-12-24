布拉格市長斥陸方不可靠　籲他國三思而後行

捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）早前因拒絕接受「一個中國」條款，宣布解除與北京的姊妹城市關係，改與台北締結協議。美國《華盛頓郵報》周一（23日）刊賀登吉普的文章，批評中國大陸是不可靠的商業夥伴及有強大的怨恨心理，呼籲其他國家與大陸交往時三思而後行。

賀吉普表示，大陸會因政治需要而犧牲有利可圖的交易，北京曾承諾5年內向捷克投資100億歐元（約864億港元），捷克配合並調整外交政策，但資金遲遲未至。他以早前大陸取消多個布拉格樂團演出一事為例，指大陸與西方民主國家打交道時，不會把對方政治人物、藝術家或商業人士視為獨立一部分，反而視他們為國家及其政策代表。賀吉普又聲稱，大陸試圖影響捷克輿論。

不過，賀吉普強調，他不反對與大陸做生意，亦不建議與大陸斷交，這種極端做法只會適得其反，但世界各國與大陸合作前要十分小心，陸方外交部暫未回應賀吉普的言論。賀吉普早前表示，台北市長柯文哲下月到訪時，雙方將簽署姊妹城市協議，加強在經貿、文化、觀光，以及教育等領域的合作關係。