投訴新屋現豆腐渣問題　近百業主要求換房退錢

江西省景德鎮市一新建住宅臨近交樓時間，近日疑被揭有豆腐渣問題，逾85名業主向市住房和城鄉建設局投訴，要求換房或退錢。有業主周一（23日）表示，新屋石屎可用手輕易捏碎，牆壁石灰剝落，漏水等情況。承建商銷售職員表示，目前由住建局質監站檢查，是否存在質量問題要等鑑定結果。

涉事屋苑是景德鎮陽光城翡麗公園，湯姓業主表示，下周二（31日）是約定交樓時間，但陸續有業主發現房屋質量問題；投訴後，曾見有施工人員前來維修，但只是修補表面，情況仍然存在，「地下室天花板石屎整個掉落，牆上有好多洞」。

網傳影片顯示，業主可用手輕易將窗台旁邊的石屎捏碎，水管漏水沿牆壁向下流動。另有石姓業主表示，用鑰匙就可以在牆上挖出一個孔，外層混凝土剝落後，可刮下泥沙。不少業主向承建商投訴後，對方以未到期交樓，禁止業主再入小區。

惟業主承認，雖然發現上述情況，但難以確定是否真的存在質量問題，目前缺乏可信的第三方鑑定。開發商職員回應稱，已交由相關部門鑑定，如有質量問題會進行整改，屋苑仍在施工，以安全為由，暫禁止業主進入。住建局職員證實，已收到業主的投訴，正派員了解情況。