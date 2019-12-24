發現新型豬圓環病毒PCV4　可令受感染動物淋巴衰竭

非洲豬瘟（ASFV）去年8月在東北爆發後迅速在各地擴散，導致大量生豬被撲殺，令豬肉價格持續上漲。湖南大學生物學院的研究人員發現一種新型豬圓環病毒，暫名PCV4。該病毒可令受感染動物淋巴系統衰竭，抑制免疫系統，從而因各種感染而死亡。

PCV4是一個全新的圓環病毒，其基因組大小為1770個核苷酸，它與已知引起水貂腹瀉圓環病毒的基因組同源性最高有66.9％，與其他PCV基因組的同源性僅為43.2 %至51.5%。 該病毒發現於具有嚴重臨床症狀的豬隻中，該豬群早前被認為感染ASFV，後經進一步檢測，發現是PCV4和其他豬病源共感染導致豬群發病，排除感染非洲豬瘟，從而避免豬群屠殺銷毀，減少養殖戶損失。

相關發現已發表於12月10日國際獸醫學期刊《Transboundary and Emerging Diseases》，引起國內外獸醫界的高度關注。湖南大學生物學院獸禽病毒學研究組實驗室正在進一步進行病毒的複製和感染機制研究，以進一步闡明該病毒的臨床意義及揭示該病毒的可能致病機制。豬圓環病毒中以2型豬圓環病毒（PCV2）最常見，會影響豬隻免疫功能導致死亡，目前可透過疫苗接種等方式避免感染。