被提告追討1.5億人民幣　王思聰還錢和解獲除禁令

萬達集團董事長王健林獨子王思聰，早前被入稟北京市第二中級法院追討1.5億元（人民幣，下同，約1.7億港元），王因未按要求還款，被法院執行限制消費令。目前王已償還5000萬（約5650萬港元），案件審結，雙方達成和解，提告的公司周一（23日）已向法院申請解除查封、凍結等相關禁令。另外，上海靜安區人民法院周二（24日）也解除王的3條限制消費令。

嘉興璟字悌為股權投資基金合夥企業（有限合夥）上月4日向法院申請執行珺娛（湖州）文化發展中心、王思聰仲裁糾紛，法院將王列為被執行人，並在上月19日向其發布限制消費令。王隨後未有履行要求，法院在上月22日查封他名下的房產、車輛、存款等財產。

北京第二中院相關負責人表示，經雙方協商，在本月2日已達成和解協議。負責人續稱，和解協議約定的剩餘款項支付期限尚未屆滿；並解釋王早前有申報財產，及與提告的公司協商，遂未對王採取限制出境及納入失信被執行人名單。

據悉，遼寧瀋陽市睿凡傳媒有限公司、陝西西安北國文化傳媒有限公司和四川成都柿子君文化傳媒有限公司，早前分別向靜安區法院控告王與其旗下的上海熊貓互娛文化有限公司，法院在上月21日向王發布3條限制消費禁令。