男子泰國殺妻騙保判囚終身　死者家屬料上訴

天津男子張軼凡在泰國殺妻騙保案審理歷時5個多月，經3輪9次庭審，他在最後一次庭審上全盤推翻口供，拒絕認罪。案件周二（24日）上午10時許在布吉法院一審宣判，張軼凡被判無期徒刑。親自前往當地聽取判決的死者家屬早前曾表示，假如法院不判死刑，會選擇上訴。

去年10月，張男攜妻女同遊布吉島，期間張妻「遇溺」身亡。事發後張男被捕，他曾向泰國警方承認殺妻。死者家屬稱，張男在案發前半年內為妻子共購買10多份保險，保額高達3000多萬元（人民幣，下同，約3400萬港元）。

去年12月，天津警方對張男涉嫌保險詐騙立案偵查。據天津警方的一份口供顯示，張男在2018年1月起，曾先後多次在網絡直播平台上，打賞2名女主播合共40多萬元（約45萬港元）。

案件在今年7月5日至9月3日共進行多次庭審，而在9月3日的最後一場庭審中，張男全盤否認了泰國及中國警方採集的各項證據，包括推翻了自己的口供，改稱「自己只是傷害了妻子，不是直接殺害了她」。法官其後宣布，由於該案案情重大、證據文件較多，法院需較多時間研究，並且該案必須交由泰國南部法院管理辦公室審核，決定延期宣判。