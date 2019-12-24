尼泊爾歷來最大宗　122中國人涉跨境網絡詐騙被捕

尼泊爾警方周二（24日）表示，前一天在首都加德滿都展開突襲搜查行動，拘捕122名中國公民，懷疑他們涉及網絡及金融罪行。這次行動針對持旅遊簽證入境的外國人，也是該國歷來最大規模的一次；中方指涉案人士懷疑從事跨境網絡詐騙。

警方周一（23日）下午在加德滿都7個私人單位展開圍捕行動，拘捕大批男女，並檢獲一批電腦及手機。被捕人士全為中國籍，大部分持旅遊簽證，另有人以學生簽證入境。他們正被安排在不同警署扣留，同時沒收護照，稍後將出庭決定扣留時間。加德滿都警察局長蘇貝迪（Uttam Subedi）表示，這些人涉嫌從事網絡犯罪活動，並入侵銀行提款機；另會調查他們有否違反入境法例。

據報，被捕的中國人把私人住宅改裝成辦公室並發出特別通行證，任何進入的人士需出示通行證。警方起疑後，數日前開始展開監視行動。

中國外交部發言人耿爽周二回應指，這批中國公民涉嫌從事跨境網絡詐騙活動，而今次是中尼兩國警方積極配合及展開的一次重要執法行動，中方願與尼方加強包括執法領域在內的各領域合作，共同打擊跨境犯罪。

6名中國人4個月前涉及尼泊爾歷來最大宗黑客入侵銀行案被捕，他們被指在尼泊爾及印度的提款機，非法提走至少3580萬印度盧比（約392萬港元）。