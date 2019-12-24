駐港部隊軍艦南海實戰訓練　模擬規避導彈摧毀浮雷

內地官方電視台軍事頻道周二（24日）在微博公開駐港解放軍某艦艇大隊，在南海某海域展開海上實戰對抗訓練的片段。參與演習的056型導彈護衞艦欽州號，模擬發現敵機後發射干擾彈，並以副炮命中摧毀敵方浮雷。

影片可見，隸屬駐港解放軍的欽州號展開多科目海上軍事訓練，首先是模擬發現一批敵機後展開對空防禦，並發射干擾彈。發射完畢後，欽州號左轉15度，並以18節航速行駛，規避導彈攻擊。其後，欽州號模擬發現一批敵方浮雷，隨即以副炮發射一發炮彈，首發成功命中目標，惟影片沒有提及訓練日期及地點。

南部戰區海軍（海軍南海艦隊）護衞艦第17支隊駐港艦艇大隊（解放軍38081部隊），目前駐守昂船洲海軍基地，共部署2艘056型導彈護衞艦、6艘037II型導彈艇、4艘074登陸艦和其它輔助艦艇。其中2艘056型導彈護衞艦分別惠州號和欽州號。今年8月，駐港解放軍部隊曾在官方微博發布惠州號實彈射擊演習的畫面，展示該艘艦的作戰能力。

另於今年10月，駐港部隊又發布兩艘護衞艦展開臨檢緝捕訓練的影片。畫面顯示有扮演可疑商船的欽州號攜帶違禁品從駛入香港海區，惠州號接報立即前往巡邏警戒，在截停可疑商船後，派臨檢緝捕人員乘坐小艇登船檢查，當場收繳違禁品和帶走船上人員。