台灣流感進入流行期　上周超10萬人求診

台灣流感疫情進入流行期。疾管署周二（24日）宣布，上周超過10萬人次因流感就醫，創今年入冬以來新紀錄；其中新增重症病例55宗，最小的病患者僅3個月大。

疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉指出，上周有100,442人次就診，較前一週增加7.6%；急診類流感就診病例為11.8%，超過流行閾值11.5%，進入流行期。新增的流感併發重症病例，以感染甲型H1N1為多。

疾管署副署長羅一鈞表示，今年冬季流感比去年、前年提早1至2周，但在本月下旬進入流行期符合常態，台灣疫情也跟日本相似，流行型別也以甲型H1N1為主。往年觀察，若流行甲型H1N1，殺傷力比較強，可能侵襲中老年族群，有3至4成患者是50至64歲為主。另上周有27宗流感群聚，其中有23宗發生在校園，也創下入冬以來新高。

外界質疑，北部流感疫情與疫苗延打有關，羅一鈞回應，今年因疫苗選株延遲影響，加上疫苗分批到貨，公費流感才會分階段施打。今年夏季流感一直到10月都還在流行，且疫情雖脫離流行期但沒有探底，接着冬季流感，才會感覺疫情來得急。目前小學校園疫苗接種率已達92%，整體校園達75%，後續疫情應會緩升，高峰仍會落在農曆春節前後。

羅一鈞續稱，後續疫情可能受3個因素影響，包含民眾接種疫苗的踴躍程度，如果覆蓋率高，有助控制疫情；目前社區除了甲型流感，也觀察到乙型流感蠢蠢欲動，如果病毒變異，也會影響高峰的嚴重程度。如果氣候是暖冬，疫情將走往好的方向。