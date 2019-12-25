男童摔傷面部縫6針　幼稚園即強制退學疑卸責

福建福州一名5歲葉姓男童近日在幼稚園內，疑不慎撞向雜物櫃摔倒，面部受傷，割開一條1.5厘米長的傷口，送院治療後，傷口需縫6針。惟園方當日下午便立即批准男童的退學通知書，歸還近1.5萬元人民幣（約1.7萬港元）學費。葉父怒斥，園方推卸責任，不公開閉路電視畫面是為了隱瞞事實。園方認為處理過程沒有出錯。

葉父在上周二（17日）上午9時30分接獲海潤濱江幼稚園老師通知，表示兒子受傷了。葉父到場與園內醫生將男童送院治療。當日下午回到園內，葉父便收到老師出示沒有蓋章的退學退款單據，及已收拾好兒子的物品，要求其帶回家中。

葉母表示，單據內沒有寫明兒子退學的原因，園方又以各種理由拒絕出示閉路電視畫面，至今不知兒子受傷的原因。葉父周二（24日）表示，兒子受傷後，園方強制其退學，「他們一直在迴避，這7天都沒有給出治療方案」。

幼稚園郭姓職員回應稱，當時是男童自己摔倒受傷的，屬於意外，又認為老師在第一時間進行救治處理，沒有過錯。郭女聲稱，退學是家長要求的，「家長的賠償要求太高，園方只能退回學費」。

有律師表示，家長將孩子交到幼稚園老師手上，園方有承擔教育和監護的責任，即使讓學生退學，也不能逃避所需承擔的責任。