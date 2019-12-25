多地降雨不足現旱情　181萬人無充足食水供應

江西、安徽、福建及重慶等6個南方地區省市，近日因降雨量不足出現嚴重乾旱，山東、廣西等省區亦受影響。水利部周二（24日）通報，旱情已導致共181萬人無充足食水供應，三峽水庫本月16日起洩流量加大至每秒7000立方米，盡可能抬升中下游江段和兩湖水位。

通報稱，受冷空氣影響，全國旱情較常年同期偏重，南方大部分旱區本月中旬出現弱降水，但平均降水量僅15至30毫米；截至本周一（23日），全國耕地受旱面積1574萬畝、168萬牲畜飲水困難。據氣象預報，短期內南方旱區還將有幾次弱降水，不足解決旱情。

水利部已派出3個工作組指導湖北、廣西、福建等省區的抗旱工作、調度三峽水庫加大洩流、向南方旱區撥出逾5億元（人民幣，下同，逾5.6億港元）救災資金，同時繼續督促旱區的情況、做好乾旱影響分析及掌握發展，目前南方旱區的抗旱水源工程開工率達34%。

福建省氣象局同日通，該省上周進行人工增雨51次，影響面積3.71萬平方公里，增加雨量2315萬立方米；另防汛辦已組織18.6萬人，投入逾1億元人民幣（逾1.3億港元）抗旱。