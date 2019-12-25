美媒：解放軍試射巨浪3型核導彈

中美軍事角力有增無減，美國傳媒周二（24日）報道，中國日前試射新款潛射彈道導彈巨浪3型；它可搭載核彈，射程覆蓋全美。與此同時，最新的美國國會報告指，中國海軍經現代化建設後，成為美軍在西太平洋的最主要挑戰。

《華盛頓時報》引述美國國防部官員報道，中國海軍一艘094型戰略核潛艇周日（22日）在渤海試射巨浪3型，美方間諜衞星及區內其他情報平台監控試射過程，導彈發射後向西方飛行。惟官員沒有透露其他詳情，包括試射是否成功；中國國防部暫未回應報道。

美國海軍研究協會新聞網站周一（23日）刊登國會報告，指中國海軍在更遙遠的海域展開愈來愈多的行動，包括西太平洋、印度洋和歐洲海域，是美國海軍自冷戰結束後首次面臨這類挑戰。報告又提到中國明年將擁有65艘到70艘各類潛艇，包括最先進的元級常規潛艇、商級攻擊核潛艇、094型戰略核潛艇。

在航空母艦實力方面，報告指除了2012年服役的中國首艘航母遼寧號、本月入列的國產航母山東號，中國正建造第3艘航母，而第4艘航母估計2021年動工。與此同時，中美的軍艦數量形勢出現變化，中國海軍艦艇數量比美軍多49艘。

此外，報告提到相比勞師遠征的美軍，解放軍在第一島鏈附近具有明顯的後勤優勢。面對中國海軍實力提高，美國海軍將研發新的作戰概念，未來幾年轉向更分散的艦隊架構，增加小型艦艇的數量，並使用更多的無人機應對及反制。

中國官媒形容，美方在報告大量引用五角大樓《中國軍力報告》等「不靠譜的信息來源」，但反映美國海軍當前的關注重點、針對性動向，值得中國警惕。